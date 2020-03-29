Trump, New York’u karantinaya alma fikrinden geri adım attı

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle cumartesi günü New York’a giriş çıkışların yasaklanabileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump bu fikrinden geri adım attı.

Fotoğraf: Reuters

Trump’ın fikri çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı. Fikri ‘uygulanamaz‘ bulanlar ABD’nin doğu bölgesinin yüzde 10 nüfusuna v gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 12’sine sahip bölgeye izolasyon uygulamanın kaosa yol açacağını savunmuşlardı.

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New York Valisi Andrew Cuomo, “Bölgeleri izole etmeye başlamak tamamen tuhaf, verimsiz ve Amerikalılığa uymayan bir yöntem” diye konuşmuştu.

Twitter hesabından “Karantina uygulanmayacak” yazan Trump, bunun yerine ABD Hastalık ve Korunma Merkezleri’ne (CDC) ‘güçlü seyahat uyarısı’nda bulunmaları için talimat vereceğini açıkladı.

Trump, cumartesi günü salgınla mücadele kapsamında 2.2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamıştı. Bu, ABD tarihindeki en büyük yardım paketi.

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Ülkede vaka sayısı 122 bini, ölü sayısı ise 2 bin 100’ü aşmış durumda.