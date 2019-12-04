Trump, NATO zirvesi sonrasında yapmayı planladığı basın toplantısını iptal etti

NATO Zirvesi için Britanya’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, TSİ 18.30’da düzenlemeyi planladığı basın toplantısını iptal etti. Trump, “Direkt geri döneceğiz. Sanırım şimdiye kadar çok sayıda basın toplantısı yaptık” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Kanada’nın devlet televizyonu CBC, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi Trump’ın zirve öncesindeki basın toplantısı hakkında yorum yaparken ve şakalaşırken görüntülemişti. Bu görüntüler Twitter’da yayınlanmıştı.

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Liderlerin haberleri olmadan görüntülendiği kayıt sırasında Trudeau, diğerlerini güldüren bir yorum yapıyor. Macron ise bir anekdot anlatıyor. Trudeau, etraftaki gürültüden söyledikleri duyulmayan Macron’a, “Evet evet ekibi şoke oldu” diyor.

Kanada başbakanına ‘ikiyüzlü’ dedi

Trump ise bu kaydı izleyince Trudeau’yu ikiyüzlülükle suçlamıştı. Bazı medya kuruluşlarında basın toplantısının iptal nedeninin liderlerin Trump’la ‘alay etmesi’ olduğu öne sürüldü.

Trump ve Macron’un salı günkü basın toplantısında da soğuk rüzgarlar esmişti.