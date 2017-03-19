Trump, müzik grubu One Direction’ı ‘kızıyla tanışmadılar’ diye otelinden atmış

Ergenlik çağındaki gençler arasında popüler olan dünyaca ünlü Britanyalı müzik grubu One Direction’ın elemanlarından Liam Payne, geçmişte kızıyla tanışmayı reddedikleri gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump’ın otelinden atıldıklarını açıkladı.

Rollacoaster dergisine konuşan Payne, “Bir seferinde Trump bizi otelinden atmıştı” dedi.

“İnanamazsınız” diye devam eden genç müzisyen, “Uyuduğumuz sırada menajerimizi aradı. ‘Uyandır onları’ dedi. Ben ‘Hayır’ dedim ve yeraltındaki garajı kullanmamıza izin vermedi. New York’ta dışarı çıkmamız mümkün değil. New York bizim için acımasız. O da (Trump) ‘Tamam, o zaman ben de sizi otelimde istemiyorum’ dedi. Biz de ayrılmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

Donald Trump’ın başkanlığı döneminde de yanından ayırmadığı kızı Ivanka Trump’ın dışında 24 yaşında Tiffany Trump isimli bir başka kızı daha var. Payne, olayda Trump’ın hangi kızının kendileriyle tanışmak istediğini belirtmese de, grup üyeleriyle aynı yaş grubunda olan Tiffany’nin One Direction hayranı olduğu sanılıyor.