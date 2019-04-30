Trump, Müslüman Kardeşler’i ‘terör örgütü’ ilan edebilir

Beyaz Saray, Müslüman Kardeşler’in ‘terör örgütü’ olarak sınıflandırılması için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yazılı açıklamasında “Başkan (Donald Trump) ulusal güvenlik ekibine danıştı ve bölgenin liderleriyle endişelerini paylaştı, sınıflandırma çalışması şu anda iç sürecimizden geçiyor” dedi.

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Müslüman Kardeşler

Mısır’da Şubat 2011’de Hüsnü Mübarek’in devrilmesinin ardından düzenlenen seçimlerde Müslüman Kardeşler’in desteklediği Muhammed Mursi cumhurbaşkanı seçilmişti.

2013 yılında Mursi’nin gücünü artırmak üzere yapmak istediği bazı anayasal düzenlemeler nedeniyle çok sayıda kişi sokaklara çıkıp eylemler düzenlenmişti.

Temmuz 2013’te ise ordu Mursi’ye karşı darbe yaparak yönetime el koymuştu.

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Darbenin ardından Müslüman Kardeşler ve destekçilerinin yaptığı eylemlere güvenlik güçleri sert şekilde müdahale etmiş, yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Tutuklanan yüzlerce kişi hakkında da çeşitli suçlardan dava açılmıştı.