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Yaramazlara biraz batar!

Trump, Londra belediye başkanına ‘tam bir zavallı’ dedi

ABD Başkanı Donald Trump, üç günlük Britanya ziyaretine kendisine ‘kırmızı halı serilmemesi gerektiğini’ söyleyen Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’a “Tam bir zavallı” diyerek başladı.

Fotoğraf: Reuters

Kraliçe 2. Elizabeth’in daveti üzerine Britanya’ya gelen Trump, Twitter hesabından Sadik Khan’ı da etiketleyerek yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Londra belediye başkanı olarak her anlamda berbat bir iş çıkarmış olan @SadiqKhan ülkesini ziyaret eden ABD’nin – Britanya’nın açık ara en önemli müttefikinin – başkanına aptalca bir şekilde ‘çirkin’ davranmıştır. Kendisi bana değil de Londra’daki suç oranına odaklanması gereken tam bir zavallıdır.”

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Trump ikinci bir paylaşımla New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’ya da hakaret etti: “Bana, çok aptal ve beceriksiz New York Belediye Başkanı (Bill) de Blasio’yu hatırlatıyor. O da anca boyunun yarısı kadar çok kötü bir iş çıkarmıştı. Her halükarda Britanya’nın büyük bir dostu olmayı umuyorum ve ziyaretimi iple çekiyorum. Şimdi inişe geçiyorum.”

Khan’ın sözcüsü ise Trump’a “Bu gibi çocukça hakaretler ABD başkanına yakışmıyor” sözleriyle yanıt verdi.

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