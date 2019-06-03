Trump, Londra belediye başkanına ‘tam bir zavallı’ dedi

ABD Başkanı Donald Trump, üç günlük Britanya ziyaretine kendisine ‘kırmızı halı serilmemesi gerektiğini’ söyleyen Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’a “Tam bir zavallı” diyerek başladı.

Fotoğraf: Reuters

Kraliçe 2. Elizabeth’in daveti üzerine Britanya’ya gelen Trump, Twitter hesabından Sadik Khan’ı da etiketleyerek yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Londra belediye başkanı olarak her anlamda berbat bir iş çıkarmış olan @SadiqKhan ülkesini ziyaret eden ABD’nin – Britanya’nın açık ara en önemli müttefikinin – başkanına aptalca bir şekilde ‘çirkin’ davranmıştır. Kendisi bana değil de Londra’daki suç oranına odaklanması gereken tam bir zavallıdır.”

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.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

Trump ikinci bir paylaşımla New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’ya da hakaret etti: “Bana, çok aptal ve beceriksiz New York Belediye Başkanı (Bill) de Blasio’yu hatırlatıyor. O da anca boyunun yarısı kadar çok kötü bir iş çıkarmıştı. Her halükarda Britanya’nın büyük bir dostu olmayı umuyorum ve ziyaretimi iple çekiyorum. Şimdi inişe geçiyorum.”

Khan’ın sözcüsü ise Trump’a “Bu gibi çocukça hakaretler ABD başkanına yakışmıyor” sözleriyle yanıt verdi.