Trump Kuzey Kore’ye ‘adım atan’ ilk ABD başkanı oldu

ABD Başkanı Donald Trump, G20 zirvesi sonrası Kuzey Kore Devlet Başkanı ile Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede sürpriz bir görüşme yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Trump, “Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Seninle buluştuğum için çok mutluyum” diye konuştu.

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Kuzey Kore lideri de Güney Koreli ve ABD’li mevkidaşlarıyla sohbet etti.

Güneydeki Panmunjom kasabasında gerçekleşen görüşme sonrası Trump, Kim’in daveti üzerine sınırın Kuzey tarafına adım attı ve böylelikle Kuzey Kore’ye adım atan ilk ABD başkanı olmuş oldu.

İki liderin Kuzey Kore’nin nükleer programıyla alakalı görüşmesi bekleniyor.

