Trump: Kürtler de melek değil; eve dönme zamanımız geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’ye girmesinin ‘iki ülke arasındaki problem olduğunu’ belirterek, bölgedeki YPG unsurları hakkında “Kürtler savaşmayı biliyor, ancak onlar da melek değil” dedi. Trump, ABD askerlerinin ‘eve dönmesi zamanının geldiğini’ de söyledi.

Trump, Beyaz Saray’daki açıklamasında.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Trump, Suriye’de savaşmaktansa Türkiye’ye yaptırım uygulamanın daha iyi olduğunu ifade ederek, “Polis değiliz. Bizim için artık eve dönme zamanı. Eğer Türkiye Suriye’ye giriyorsa bu Türkiye’yle Suriye arasında bir mesele, bizim sorunumuz değil” dedi.

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Trump ayrıca, “Kürtler savaşmayı biliyorlar. Ancak onlar da melek değil. Bizimle birlikte savaşmaları için onlara çok para ödedik” ifadelerini kullandı.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre ise “Suriye muhtemelen Rusya’yla işbirliği yapacaktır” diyen Trump “Rusya gerçekten müdahil olmak istiyorsa bu onlara kalmış. Biz Türkiye’nin doğru olanı yapmasını sağlamaya uğraşıyoruz. Biz savaşların durduğunu görmek istiyoruz. Ruslar IŞİD’le mücadeleyle baş edebilir ve baş etmeli. Biz müzakereler için yardım ederiz” dedi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’ sonrasında ABD, YPG’nin elinde tuttuğu Menbiç şehrindeki askerlerini çekmiş ve YPG ile anlaşan Şam yönetimi, şehrin kontrolünü ele almıştı.

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Rusya ise Suriye ordusu ile Türk ordusu arasındaki temas hattında devriye geziyor.