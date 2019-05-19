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Yaramazlara biraz batar!

Trump kürtaj konusundaki suskunluğunu bozdu: Karşıyım

ABD’nin başkanı Donald Trump, Alabama’da yasaklanan, 16 eyalette kısıtlayıcı yasa tasarıları gündemde olan kürtaj konusuna ilişkin suskuluğunu bozdu. Trump, Twitter üzerinden kürtaj karşıtı olduğunu açıkladı.

Alabama’da kürtaj yasağına karşı çok sayıda eylem düzenlendi. Fotoğraf: Reuters

Günlerdir Alabama ve kısıtlayıcı yasal düzenlemelerin planlandığı eyaletlerde tartışmalar sürerken sessiz kalan Trump, tecavüz, ensest ilişki ve annenin sağlığının ciddi risk altında olduğu durumlar dışında kürtaja karşı olduğunu ifade etti. Yıllardır kürtaj konusunda ‘ikircikli’ bir tutum takındığına dair yorum yapılan Trump, “Ben de eski başkan Reagan gibi bu üç özel durum dışında kürtaja karşıyım” yazdı.

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Trump, yaptığı bazı hakim atamalarının bazı eyaletlerde kürtaj yasalarının ‘daha kısıtlayıcı hale gelmesine’ olanak tanıdığının da altını çizerek, “Bu 105 mükemmel hakim yaşam hakkını savunmamıza yardımcı oluyor” yazdı.

Bugün yasağa karşı gösteri düzenlenmesi planlanan Alabama dışında 16 eyalette daha kürtaj hakkını kısıtlama getiren hatta yukarıdaki durumlar dışında yasak öngören tasarılar gündemde.

1973 yılında ABD Yüksek mahkemesi 50 eyalette kürtajın yasallaşmasına karar vererek tarihi bir karara imza atmıştı. Ancak, zaman içinde bir grup eyalette sınırlandırma geldi.

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