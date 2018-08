Trump: Türkiye’yle çelik ve alüminyumda gümrük vergisi iki katına çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yle çelik ve alüminyum ticaretinde gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasını onayladığını duyurdu ve ekledi: “Türkiye’yle ilişkilerimiz şu anda iyi durumda değil.”

Son dönemde kötü gelen ekonomik verilere ABD ile yaşanan siyasi kriz eklenince dolar 6 lira, avro 7 lira sınırını aşmıştı.

Trump, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Yeni Ekonomi Modeli Tanıtım Toplantısı’nda konuşurken tweet attı.

ABD başkanı şöyle yazdı: “Türk lirası dolar karşısında hızla düşerken, Türkiye’yle çelik ve alüminyum ticaretinde gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasını az önce onayladım. Bundan böyle vergi alüminyumda yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye’ye ilişkilerimiz şu anda iyi durumda değil.”

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018