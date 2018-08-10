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Yaramazlara biraz batar!

Trump: Türkiye’yle çelik ve alüminyumda gümrük vergisi iki katına çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yle çelik ve alüminyum ticaretinde gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasını onayladığını duyurdu ve ekledi: “Türkiye’yle ilişkilerimiz şu anda iyi durumda değil.”

Fotoğraf: Reuters

Son dönemde kötü gelen ekonomik verilere ABD ile yaşanan siyasi kriz eklenince dolar 6 lira, avro 7 lira sınırını aşmıştı.

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Trump, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Yeni Ekonomi Modeli Tanıtım Toplantısı’nda konuşurken tweet attı.

ABD başkanı şöyle yazdı: “Türk lirası dolar karşısında hızla düşerken, Türkiye’yle çelik ve alüminyum ticaretinde gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasını az önce onayladım. Bundan böyle vergi alüminyumda yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye’ye ilişkilerimiz şu anda iyi durumda değil.”

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