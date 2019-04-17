Diken

Yaramazlara biraz batar!

Trump kızına Dünya Bankası başkanlığını önermiş

Ivanka Trump, babası ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine Dünya Bankası başkanı olmak isteyip istemeyeceğini sorduğunu, ancak bu öneriye sıcak bakmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, Trump’ın Beyaz Saray’daki danışmanı olan kızı Ivanka Trump, Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi çerçevesinde düzenlediği Afrika ziyareti sırasında Associated Press ajansı muhabiriyle yaptığı söyleşide, babasının kendisine Dünya Bankası başkanı olmak isteyip istemeyeceğini sorduğunu dile getirdi.

Reklam

Trump, babasına bu işle ilgilenmediğini, yönetimdeki görevinden memnun olduğu yanıtını verdiğini belirterek, ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass’ın Dünya Bankası başkanlığına aday gösterilmesi sürecinde rol aldığını kaydetti.

Ivanka Trump, babasının kendisine başka işler önerip önermediği sorusuna da “Bunun aralarında kalacağı” cevabını verdi.

ABD Başkanı Trump, ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass’ı Dünya Bankası başkanlığına aday göstermişti.

Reklam

Amerikan medyasında yer alan haberlerde Malpass’ın Trump’a, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve kızı Ivanka Trump tarafından önerildiği iddia ediliyordu.

SON HABERLER

AKP, Maltepe ilçe seçim kurulu müdürünü savcılığa şikayet etti

AKP, İstanbul’un Maltepe ilçesinin seçim kurulu müdürünü savcılığa şikayet etti. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı büyükşehir belediyesi seçiminde usulsüzlük olduğunu öne süren AKP, oyların kaydırıldığını savunmuş, geçersiz oyları da yeniden saydırmıştı. Maltepe ilçesinde ise 17 gün boyunca tüm oylar yeniden sayılmıştı. AKP burada oyları üçüncü kez saydırmak istemiş ancak talebi kabul görmemişti. […]

Yeni araştırma: Kuzey Kutbu sanılandan çok daha hızlı çözülüyor

Harvard Üniversitesi bilim insanları tarafından iklim değişikliği hakkında yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, kuzey kutbu sanılandan çok daha büyük bir tehlike altında. İklim değişikliği bölgedeki donmuş toprakları (permafrost) daha hızlı çözüyor ve bu durum yüzünden atmosfere daha da fazla sera gazı salınıyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...