Trump, Kim’le zirveyi iptal etti: Ne yazık ki derin öfke ve açık düşmanlık var

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile 12 Haziran’da Singapur’da yapmayı planladığı zirveyi iptal etti.

Trump Kim’e gönderdiği mektupta, “Seninle orada olmayı çok istiyordum. Ne yazık ki, en son açıklamanda görülen derin öfke ve açık düşmanlığa dayanarak, uzun süredir planlanan bu görüşmeyi şu anda yapmanın uygun olmadığını düşünüyorum” dedi.

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Trump’ın açıklamasının ardından ABD hisseleri gerilerken, ABD’nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri yüzde 2.97 ile günün dip seviyesini gördü.

Trump son olarak zirveyle ilgili, “Bizim kesin bazı şartlarımız var ve sanırım bunları elde edeceğiz ama elde edemezsek görüşme de olmaz. Anlaşmalar çok belirsiz olabilir. Bazen ‘Kesin’ dediğimiz görüşmeler, yapılmazlar. Asla yapılma ihtimali olmayan görüşmelerin ise yapıldığı olmuştur. Hem de son derece kolayca” demişti.

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Zirveyle ilgili Kuzey Kore’dense ‘eğer ABD tek taraflı silahsızlanmada ısrar ederse görüşmenin iptal edileceği’ yönünde açıklama gelmişti.