Trump-Kim zirvesinde son durum: ‘Büyük ihtimalle’ ertelenebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gelecek ay yapılması planlanan görüşmenin ‘büyük ihtimalle’ ertelenebileceğini açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Trump, tarihi zirvenin yapılabilmesi için Kuzey Kore tarafının bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini de söyledi.

Reklam

Güney Kore lideri Moon Jae-in ile Beyaz Saray’daki görüşmesi sırasında açıklama yapan ABD başkanı, Kuzey Kore’ye görüşme için hangi şartların sunulduğunu açıklamadı. Bu yöndeki soruya ise, “Nükleer silahsızlanma kesinlikle yapılmalı” yanıtını verdi.

Trump şöyle konuştu: “Bizim kesin bazı şartlarımız var ve sanırım bunları elde edeceğiz ama elde edemezsek görüşme de olmaz. Anlaşmalar çok belirsiz olabilir. Bazen ‘Kesin’ dediğimiz görüşmeler, yapılmazlar. Asla yapılma ihtimali olmayan görüşmelerin ise yapıldığı olmuştur. Hem de son derece kolayca.”

Reklam

Zirve ile ilgili Kuzey Kore’dense “Eğer ABD tek taraflı silahsızlanmada ısrar ederse görüşmenin iptal edileceği” açıklaması geldi.

Trump – Kim görüşmesinin 12 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanıyordu. Kuzey Kore’nin mayıs ayı içinde ABD ve Güney Koreli bağımsız gözlemcilerin de katılımıyla bir nükleer deneme tesisini ‘iyi niyet adımı olarak’ kapatacağını ilan etmişti.

Sorunu yakından izleyen uzmanlar, iki liderin de zirvenin yapılması konusuna çok fazla siyasi yatırım yaptığı görüşünü dile getiriyor.

Ancak Pyongyang’ın atacağını açıkladığı nükleer silahsızlanma adımlarının Washington’un ‘doğrulanabilir, geri döndürülmez ve kapsamlı’ adım taleplerini karşılamayabileceği belirtiliyor.

Kuzey Kore bu hafta içinde bir nükleer tesisini kapatacağını açıklamış, bu olay için yabancı gazeteciler ülkeye davet edilmişti. Ancak Wonsan kentine yapılacak bu ziyaretinin ‘kötü hava koşulları’ nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Davet edilen gazeteciler arasında Batı medyasından isimlerin yanında Çin ve Rus gazeteciler de bulunuyordu. Ülkenin kuzey doğusundaki bu tesisin ülkenin ana nükler nükleer tesisi olduğu düşünülüyor. Dünyadaki tek aktif nükleer test alanı olduğu ifade edilen bölgedeki testler, Mantap Dağı’ndaki tünellerde yapılıyor.