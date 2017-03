Trump kendisine ‘silah’ doğrultan Snoop Dogg’u yanıtsız bırakmadı: Hapis zamanı

ABD Başkanı Donald Trump klibinde kendisine ‘silah’ doğrultan rapçi Snoop Dogg’a yanıt verdi: Hapis zamanı!

Snoop Dogg ‘palyaço’ konseptli yeni klibinde ABD Başkanı Donald Trump’a ‘silah’ doğrultmuştu.

Karakterlerin palyaço makyajıyla görüldüğü ‘Lavender’ adlı klipte Snoop Dogg, Trump’a yakın mesafeden ‘tabanca’yla ateş ediyor, oyuncak olduğu anlaşılan silahtan ‘BANG’ yazısı çıkıyor.

Trump yanıtını Twitter hesabından verdi: “Kariyeri düşüşteki Snoop Dogg eğer başkan Obama’ya silah doğrultup ateş etseydi kopacak yaygarayı düşünebiliyor musunuz? Hapis zamanı!”

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2017