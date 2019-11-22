Trump, kendi partisinin çoğunlukta olduğu Senato’da yargılama istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi’nin azledilmesi yönünde oy kullanması halinde Senato’da yargılanmak istediğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar, Senato’da ise Cumhuriyetçiler çoğunlukta. ABD Anayasası uyarınca Temsilciler Meclisi bir anlamda savcı, Senato da jüri görevi üstleniyor.

Reklam

Trump, Fox News yayınına telefonla katıldı. Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Fox News yayınına telefon bağlantısıyla katılan Trump “Senato’da yargılama istiyorum. Ama (İstihbarat Komisyonu Başkanı) Adam Schiff ve (Joe Biden’ın oğlu) Hunter Biden de ifade versin” dedi. Trump ayrıca, Senato yargılama sürecinde tanık olarak azil soruşturmasına dayanak oluşturan ancak ABD kamuoyuna kimliği açıklanmayan ihbarcının da ifade vermesi gerektiğini savundu.

Trump, ellerindeki delilin Trump’ın başkanlık makamını siyasi kazanım elde etmek için kullandığını gösterdiğini savunan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi için de “zırdeli” dedi.

Trump, eski New York belediye başkanı ve avukatı Rudy Giulaini için ise “Tüm zamanların en iyi suç savaşçısı” ifadesini kullandı.

Reklam

Ukrayna’nın dünyada yolsuzluğun en fazla olduğu üçüncü ülke olduğunu savunan ve bu nedenle de Giuliani’nin bu iş için doğru insan olduğunu belirten Trump, “Yolsuzluğa bakmamız lazım. Yüklü miktarda parayı yolsuzluğun olduğu bir ülkeye mi göndereceğiz? Gönderdiğimiz para çalınıp milletin banka hesabına mı gidecek?” dedi.

‘Hong Kong’un 14 dakika içinde yok olmasını önledim’

Trump Hong Kong’daki gösterilerle ilgili soruya verdiği yanıtta, şöyle dedi: “Ben olmasam Hong Kong 14 dakika içinde yok olurdu. (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e) bunu yapmamasını söyledim. 1 milyon askeri var. Büyük hata olur dedim.”