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Yaramazlara biraz batar!

Trump: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kaydını dinlemek istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, muhalif Suudi gazeteci Cemal kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kaydını dinlemek istediği söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Amerikan FOX kanalına konuşan Trump, ses kaydını ‘korkunç’ diye niteleyerek, son derece şiddet dolu, saldırgan ve berbat olduğunu belirtti.

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Ne olmuştu?

Kaşıkçı, 2 Ekim’de girdiği İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmüştü. İstanbul’daki savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da bedeninin parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.

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