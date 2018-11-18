Trump: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kaydını dinlemek istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, muhalif Suudi gazeteci Cemal kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kaydını dinlemek istediği söyledi.

Amerikan FOX kanalına konuşan Trump, ses kaydını ‘korkunç’ diye niteleyerek, son derece şiddet dolu, saldırgan ve berbat olduğunu belirtti.

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Ne olmuştu?

Kaşıkçı, 2 Ekim’de girdiği İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmüştü. İstanbul’daki savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da bedeninin parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.