Trump: Karabağ’daki şiddet hayal kırıklığı yaratıyor

ABD Başkan Donald Trump Washington aracılığı ile yürütülen ateşkesin çökmesinin ardından Dağlık Karabağ’daki şiddetin ‘hayal kırıklığı yarattığını’ söyledi ve iki tarafın problemleri çözerek durumu düzelteceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA

Trump, Beyaz Saray’daki gazetecilere yaptığı açıklamada “Evet, bunu gördüğünüzde hayal kırıklığı yaratıyor… Tekrar eski haline dönecektir” dedi.

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Ermenistan, Dağlık Karabağ güçlerinin bölge ile İran sınırı arasındaki stratejik bir kentten çekildiğini dün kabul etti. Bu Azerbaycan için askeri bir kazanım niteliğinde. İki taraf, hafta sonu yapılan ateşkese meydan okuyarak birbirlerini Dağlık Karabağ dışındaki hedefleri vurmakla suçladı.