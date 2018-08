Trump kabul etti: Oğlu Rus avukattan Hillary Clinton aleyhine bilgi almış

ABD Başkanı Donald Trump, başkan seçildiği 2016 seçimi öncesi oğlunun bir Rus avukatla buluşup rakibi Hillary Clinton hakkında bilgi aldığını doğrularken görüşmeden önceden haberdar olmadığını söyledi.

Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönünde yürütülen soruşturma kapsamında, başkanın oğlu, Donald Trump Jr.’ın Haziran 2016’da (seçimden önce) bir Rus avukatla buluştuğu ortaya çıkmıştı. Başkanın oğlu görüşmenin amacının iki ülke arasındaki evlat edinme hukukuyla ilgili bilgi edinmek olduğunu belirtmiş, ancak daha sonra konunun o dönem Demokrat Parti’nin başkan adayı Hillary Clinton hakkında bilgi edinme amaçlı olduğu anlaşılmıştı.

Basındaki son haberlerde Rusya’nın 2016’daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki soruşturmaya başkanın da dahil edildiği belirtiliyordu.

Başkan Trump konuyla ilgili dün bir tweet atarak, bu görüşme konusunda yasal bir takibe uğradığı yönündeki iddiayı yalanladı. Trump, “Bu bir rakip hakkında bilgi almak üzere yapılmış bir görüşmeydi. Yapılan iş tamamen yasaldı ve politikanın içinde olan bir şeydi. Ama bir şey çıkmadı. Bundan haberim yoktu” diye yazdı.

Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre eski kişisel avukatı Michael Cohen, özel yetkili savcı Robert Mueller’a başkanın oğlunun toplantıdan önce babasına bilgi verdiğini söylemeye hazırlanıyor.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics – and it went nowhere. I did not know about it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Ağustos 2018