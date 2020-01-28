Trump, İsrail yanlısı ‘Barış Planı’nı açıkladı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun ocakta bir önceki aya göre yüzde 2.62 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 219 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 229 lira olduğunu açıkladı.