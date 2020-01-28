Trump, İsrail yanlısı ‘Barış Planı’nı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte ‘Yüzyılın Planı’ adını verdiği ‘Orta Doğu Barış Planı’nı açıkladı. Planda Kudüs’ün bölünmemiş bir şekilde İsrail’e ait olmasının öngörüldüğü bildiriliyor. Trump ile Netanyahu’nun açıklamasında, Filistin’den hiçbir yetkili yer almadı.
BBC Türkçe’nin haberine göre, Trump’ın açıklamasından öne çıkan noktalar şöyle:
- Bu vizyon geçmiştekilerden çok farklı. Geçmiştekiler çok ayrıntılı önerilerdi, ve çok ayrıntılı olduğu için de başarılması zor önerilerdi. Kesin ve taktik çözümlere ihtiyacımız var.
- Her iki tarafla da bir araya geldim, İsrail şimdi barışa doğru önemli bir adım atıyor. Doğrudan müzakerelere gidecek bir yolu kabul etti.
- Şöyle bir durumumuz da var. Şu an bir yarış içerisindeyiz. Her iki taraf da barışı çok istiyor. İsrail ilk defa bir kavramsal harita çıkarılmasına izin verdi. Bu, ödünlerin verileceği bir harita olacak.
- İsrail devleti olarak çizdiğimiz bu sınırları ABD tanıyacak. İki devletli yapıya geçiş sürecinde İsrail’in güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye girmeyecek.
- Gece kulüplerine saldırılar, otobüslere bombalı saldırılar bir daha geri gelmeyecek.
- Ben İsrail için çok şey yaptım. ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdım. Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanıdım. Belki de en önemlisi İran’la yapılan korkunç anlaşmadan ABD’nin çıkmasını sağladım.
- Filistinliler için de çok şey yapmam gerekiyor. Aksi takdirde adil olmaz. Filistinliler için de bağımsız bir devlet olma şansı çıkacak.
- Ortaya koyduğumuz plan, Filistin’in topraklarını iki katına çıkaracak.
- Hiçbir Filistinli ya da İsrailli evlerini terk etmek zorunda kalmayacak.
- Filistin Cumhurbaşkanı Abbas’a sesleniyorum; bu toprakları alın ve kendi devletinizi kurun. Yıllardır gelişemiyorsunuz. Filistin bunun sonunda bağımsız ve harika bir devlet olsun. Sayın Abbas barış yolunu seçerseniz Amerika ve diğer ülkeler barış yolunda size destek olacak.
- Hamas’ın, İslami Cihat Örgütleri’nin barışa kaşrı atacakları adımları yasaklayacak kanunlar olacak. Terörün hiçbir şekilde destek almasına izin vermeyeceğiz.
Trump, Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne de ‘barış çabalarını destekledikleri için’ teşekkür etti.