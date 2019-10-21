Trump: İsrail ve Ürdün istedi; petrolü korumak için onlara yakın yerde kalacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ‘askerlerini Suriye’den tamamen çekmek isteğine karşılık İsrail ve Ürdün’ün, bir grup Amerikan askerinin kalması talebinde bulunduğunu’ açıkladı.

Trump, kabine toplantısında. Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Trump, Beyaz Saray’da bugün yaptığı kabine toplantısında Suriye’deki ABD askerlerinin tamamını çekmek istediğini ancak İsrail ve Ürdün’ün, bir grup ABD askerinin Suriye’de kalmaya devam etmesini istediğini söyledi.

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Trump, şöyle dedi: “Az sayıda askerin, petrolü koruma altına almak için, Suriye’nin tamamen farklı bir bölgesinde, Ürdün yakınlarında ve İsrail’e yakın bölgelerde kalacak. Bu tamamen farklı bir mantık. Bunun dışında ABD askerlerinin kalması için sebep yok.”

Trump, Irak savaşına bir vatandaş olarak hep karşı çıktığını hatırlatarak, şöyle devam etti: “Hatırlarsanız Irak savaşına karşı çıkmıştım. O zaman etki gücüm yoktu ama vatandaş olarak hep Irak’a girilmesine karşı çıkmıştım. Çok iyi bir karar değildi. Ama giriyorsanız da petrolü tutun demiştim. Aynı şey burada da geçerli. Petrolü sağlama alın. Biz de petrolü sağlama almak istiyoruz.”

Trump, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin Suriye petrolünden elde edilecek gelire, nakit akışına erişimlerinin olması için de ‘bir şeyler düşüneceklerini’ belirterek, “Belki bunun doğru dürüst yapılabilmesi için petrol şirketlerimizden birini göndeririz. Çok büyük bir petrol sahası değil ama var olan petrol için herkes savaşıyor” dedi.

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Suriye’de ABD ve Türkiye arasında sağlanan ateşkes uzlaşmasını da değerlendiren Trump, ‘ufak tefek çatışmalara rağmen ateşkesin büyük ölçüde işlediğini, Kürtlerin daha güvenli bölgelere doğru çekildiğini’ söyledi.

Trump, şöyle dedi: “Hep soruyorlar Trump’ın bu işten kazancı ne oldu diye. Size ne aldığımızı söyleyeyim. Askerlerimizi eve döndürüyoruz.”

Trump ayrıca “Kürtlerle ilişkilerimiz iyi ama onları ömürlerinin sonuna kadar koruyacağımıza söz vermedik” ifadelerini kullandı.

‘Gerekirse yaptırım gücümüzü kullanırız; ateşkes süresinde azıcık uzatma gerekirse sanırım olur’

Türkiye ile ABD arasındaki ateşkes mutabakatı ile ilgili olarak ise Trump şunları söyledi: “Türkiye uygunsuz davranırsa, ki yapacaklarını sanmam, ama öyle bir durumda kimsenin elimizde olduğunu düşünmediği bir gücümüz var. Bu güce yaptırım deniyor, bu güce gümrük vergisi deniyor. Buraya gönderdikleri ürünlere öyle bir gümrük vergisi getiririz ki. ABD’ye çok büyük miktarda çelik ve başka şeyler gönderiyorlar. Onlara gümrük vergisi getiririz, yaptırım uygularız. Ama bunu bir tehdit olarak kullanmak istemiyorum. Çünkü Mike Pence ve Dışişleri Bakanımız Mike Pompeo çok başarılı bir beş günlük ateşkes anlaşması müzakere ettiler.”

Trump, bunları söyledikten sonra yanındaki Mike Pompeo’ya dönerek “Azıcık uzatma gerekirse sanırım o da olur” dedi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Suriye’de petrol sahalarının korunması için bir grup ABD askerinin Suriye’de kalması fikrini Trump’ın Suriye politikasını sert bir şekilde eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’in gündeme getirdiğini, Trump’ın da bu fikre destek verdiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, New York Times’ın konuyla ilgili haberinin ardından, Suriye’de petrol sahalarının korunması amacıyla Suriye’de bir grup askerin bırakılması seçeneğinin değerlendirildiğini ancak bu konuda nihai kararın henüz verilmediğini söylemiş, Trump’a bu hafta seçenekleri sunacaklarını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara temaslarının ardından İsrai’e giderek ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardından bölgede İran’ın güçleneceği konusunda endişelenen İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.