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Yaramazlara biraz batar!

Trump: IŞİD’in elindeki toprakların yüzde 100’ü aldık

ABD Başkanı Donald Trump IŞİD’in elindeki toprakların yüzde 100’ünün alındığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam’da yaptığı zirvenin dönüşünde Alaska’da mola verip Elmendorf Hava Kuvvetleri Üssü’nde konuşlu Amerikan askerlerine bir konuşma yaptı.

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Artık Amerikan askerlerinin ülkelerine geri döneceğini tekrarlayan Trump, “Hep Suriye’deki (DEAŞ’ın) hilafeti konusunda yüzde 90, 92 diye duyuyordunuz. Artık hepsine sahibiz. DEAŞ’ın elindeki toprakların yüzde 100’ünü geri aldık” dedi.

Suriye’deki Amerikalı komutanlarla konuyu konuştuğunda “Bir haftamız kaldı” ifadesini kullandıklarını kendisinin de “Artık bunu bitirin” dediğini belirten Trump, mücadeleyi kazandıklarını dile getirdi.

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