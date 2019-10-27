Trump: IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 3 Kasım’da sona erecek olan bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadı değiştirme uygulamasından yararlanarak 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdiğini, 74 bin 708 kişinin de ismini düzelttirdiğini açıkladı. En çok değiştirilen soyadların başında Top, Koyun Karpuz, Karabaş, Ördek, Kör, Dana, Çürük, Armut ve Davul geliyor.