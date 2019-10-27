Diken

Yaramazlara biraz batar!

Trump: IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump IŞİD lider Ebubekir el Bağdadi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

Beyaz Saray, Trump’ın kurmaylarıyla operasyonu izlerken çektirdiği bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Bağdadi’nin ABD ordusunun Suriye’nin İdlib kentinde cumartesi gecesi düzenlediği operasyonda öldürüldüğünü belirten Trump, yapılan DNA testlerinin de bunu doğruladığını ifade etti.

Reklam

Beyaz Saray’da basına açıklama yapan ABD başkanı, Bağdadi’nin ABD ordusunun düzenlediği baskında yakalanmamak için bomba yüklü yeleğini patlatarak, kendisi ve üç çocuğunu öldürdüğünü söyledi.

Trump operasyonda IŞİD’in eylem planlarına ilişkin bazı belgeler ele geçirildiğini belirtti.

ABD başkanı, Rusya, Türkiye, Suriye, Irak ve Suriye’deki Kürt güçlerine operasyona verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Türkiye’ye operasyona dair bilgi verdiklerini aktaran Trump, “Bağdadi ağlayıp çığlık atıyordu” dedi.

Reklam

MSB: ABD’nin İdlib operasyonu öncesi bilgi alışverişi yapıldı

CNN: IŞİD lideri Bağdadi ABD ordusunun baskınında öldürüldü

SON HABERLER

DHA: YPG’lilerin serbest bıraktığı 256 IŞİD’li teslim alındı; sorgulanıyor

Barış Pınarı Harekatı sırasında, YPG’nin cezaevlerinden serbest bıraktığı 256 IŞİD’linin teslim alındığı açıklandı. DHA’nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre Türk uyruklu olanlar Türkiye’ye getirilerek sorgulanıyor. Yabancı uyruklu olanlar ise bölgedeki yerel yargı mensupları tarafından sorgulanıyor.

188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi: Rekor, ‘Top’ta

İçişleri Bakanlığı, 3 Kasım’da sona erecek olan bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadı değiştirme uygulamasından yararlanarak 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdiğini, 74 bin 708 kişinin de ismini düzelttirdiğini açıkladı. En çok değiştirilen soyadların başında Top, Koyun Karpuz, Karabaş, Ördek, Kör, Dana, Çürük, Armut ve Davul geliyor.

KKTC cumhurbaşkanlığından Bahçeli’ye sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik, “Kıbrıs Türklüğüne ihanet ettiğini kanıtlamıştır” sözlerine tepki gösterdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...