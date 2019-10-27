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Yaramazlara biraz batar!

Trump: IŞİD lideri Bağdadi öldü

ABD Başkanı Donald Trump IŞİD lider Ebubekir el Bağdadi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

Beyaz Saray, Trump’ın kurmaylarıyla operasyonu izlerken çektirdiği bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Bağdadi’nin ABD ordusunun Suriye’nin İdlib kentinde cumartesi gecesi düzenlediği operasyonda öldürüldüğünü belirten Trump, yapılan DNA testlerinin de bunu doğruladığını ifade etti.

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Beyaz Saray’da basına açıklama yapan ABD başkanı, Bağdadi’nin ABD ordusunun düzenlediği baskında yakalanmamak için bomba yüklü yeleğini patlatarak, kendisi ve üç çocuğunu öldürdüğünü söyledi.

Trump operasyonda IŞİD’in eylem planlarına ilişkin bazı belgeler ele geçirildiğini belirtti.

ABD başkanı, Rusya, Türkiye, Suriye, Irak ve Suriye’deki Kürt güçlerine operasyona verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Türkiye’ye operasyona dair bilgi verdiklerini aktaran Trump, “Bağdadi ağlayıp çığlık atıyordu” dedi.

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