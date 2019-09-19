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Trump: İran’la savaşmaktan başka seçenekler de var

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafından desteklendiği öne sürülen Suudi petrol tesislerine yönelik saldırıdan sonra İran’la savaşmaktan başka seçenekler de olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Los Angeles’da gazetecilere konuşan Trump, “Pek çok seçenek var. Nihai bir seçenek var ve nihai seçenekten başka seçenekler de var. Göreceğiz. Nihai seçeneğin savaşa gitmek olduğunu söylüyorum” dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan ziyareti sırasında saldırıları ‘savaş nedeni’ olarak tanımlarken, Trump temkinli açıklamalarda bulundu.

Trump, Twitter’daki paylaşımında, ABD Hazine Bakanlığı’nın, suçlamaları reddeden İran üzerinde ‘yaptırımları önemli ölçüde artırmasını’ emrettiğini ve 48 saat içinde henüz belirlenmemiş, cezalandırıcı ekonomik önlemlerin açığa çıkacağını söyledi.

İran, 14 Eylül’de iki Suudi petrol tesisine düzenlenen ve Suudi Arabistan petrol üretimini yarıya indiren saldırıların arkasında olduğunu reddediyor. Suudi Arabistan ise Tahran tarafından desteklendiğini söylediği saldırıda kullanılan droneların ve füzelerin kalıntılarını sunmuştu.

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İran’ın Yemen iç savaşındaki müttefiği Husiler, saldırıyı üstlenmelerinin ardından dün droneların Yemen’de üç farklı bölgeden havalandığını söyleyerek saldırı hakkında daha fazla detay vermişti.

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