Trump, İran’la nükleer anlaşmadan çekildi: Tek taraflı ve utanç verici

ABD Başkan Donald Trump, ülkesinin İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı: “Bu anlaşma tek taraflı ve utanç verici.”

İran’ın nükleer programının nükleer silah yapımını da içerdiği şüphesi nedeniyle yaşanan kriz 2015’te yapılan uluslararası anlaşmayla sona ermişti. Anlaşma uyarınca İran kendine yönelik ekonomik ambargonun gevşetilmesi karşılığında tüm nükleer programını uluslararası denetime açmıştı. Trump ise göreve geldiğinden bu yana anlaşmayı “felaket” olarak niteliyordu.

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Anlaşmanın İran’ın balistik füze denemelerini durdurma adına hiçbir katkı sağlamadığını savunan Trump, anlaşmadaki belirli hükümlerin de süresinin bulunduğuna dikkat çekiyor.

ABD’nin anlaşmadan çekilmesine İngiltere, Almanya ve Fransa karşı çıkıyor.

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Anlaşma Ortadoğu’da kapsamlı bir savaş riskini azaltan önemli bir diplomatik sigorta sayılıyordu.

Trump çekilme kararını şöyle duyurdu: “İran terör örgütlerine destek vermektedir. İran, Hizbullah, Hamas, Taliban ve El Kaide’nin destekçisidir. İran’la olan nükleer anlaşma İran’ın uranyum yönünden zenginleşmesini sağladı. Bu anlaşma utanç vericidir. Bu tek taraflı bir anlaşmadır. Nükleer anlaşmaya izin verirsem Ortadoğu’da silahlanma yaşanacak. Bu anlaşma İran’ın bölgedeki amaçlarını engellemedi. İran’ın nükleer bombasını bu kokuşmuş anlaşmayla önleyemeyiz. İran’la yapılan anlaşmadan çekiliyorum. 2015’te askıya alınan İran yaptırımları yeniden uygulanacak.”