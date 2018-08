Trump ‘İran’la çalışan bizimle çalışamaz’ dedi, Mercedes kontak kapattı

Dünyanın en büyük lüks segment otomobil ve ağır vasıta araç üreticisi Alman Mercedes firması ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları bugün itibarıyla uygulamaya koymasının ardından bu ülkedeki faaliyetlerini dondurduğunu açıkladı.

ABD, nükleer teknoloji üretimi konusunda yeni bir anlaşmaya zorlamak istediği İran’e yönelik yaptırımların bir bölümünü daha önce açıkladığı şekilde bugün uygulamaya başladı. ABD, bu kapsamda İran’dan petrol ve doğalgaz alınmamasını isterken Tahran’a yüksek teknoloji ürünleri başta olmak üzere ihraç edilmemesini istiyor. Uygulama yıl sonuna kadar belirlenen bir takvim uyarınca kademe kademe hayata geçirilecek.

Uygulamanın başlamasının ardından tweet atan ABD Başkanı Donald Trump yaptırımların çerçevesini şu şekilde çizdi: “İran yaptırımları resmen uygulamada. Bunlar bugüne kadar uygulanan en can yakıcı yaptırımlar olacak ve kasımda üst seviyeye çıkarılacak. İran’la iş yapan ABD ile iş yapamayacak. Tek derdim DÜNYA BARIŞI, başka bir şey değil.”

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Ağustos 2018