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Yaramazlara biraz batar!

Trump, İran’ın kültürel mirasına yönelik saldırı niyetinden geri adım attı

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, İran ile ilgili sorulara muhatap oldu. Trump, ‘uluslararası kültürel mirasın korunması’ yönünde ABD’nin de imza attığı yasalar gereği, böyle bir saldırı yapamayacağının hatırlatılması üzerine “Yasalara uymak isterim” dedi.

Trump, bugünkü basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre basın toplantısında Trump’a daha önce İran’da kültürel ve tarihi yerlerin hedef alınabileceği yönünde yaptığı açıklaması soruldu. Trump, “Yasa böyle diyorsa uymak isterim. Ama bir düşünün. Bizim insanlarımızı öldürüyorlar, havaya uçuruyorlar ve biz onların kültürel kurumlarına karşı nazik olmak zorunda kalıyoruz. Ama benim için sorun yok. Şunu söyleyeyim: Eğer İran yapmaması gereken bir şey yaparsa, çok ciddi şekilde bunun sonuçlarına katlanırlar” dedi.

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Miçotakis Türkiye’yi Libya konusunda suçladı, Trump yorum yapmadı

Öte yandan Trump’ın Miçotakis ile yaptığı basın açıklamasında Libya krizi de gündeme geldi. Bir gazeteci Trump’a Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşüp görüşmediğini sordu. Trump da konuyu Türkiye ve başka ülkelerle de görüştüklerini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararına tepki gösterdi, Türkiye’nin Libya’nın içişlerine müdahalesinden kaygı duyduklarını belirtti. Türkiye’nin Libya ile 27 Kasım’da imzaladığı deniz sınırları yetki anlaşmasını ‘hukuk dışı’ olarak niteledi. Trump ise Türkiye ve Libya konusunda yorum yapmadı.

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