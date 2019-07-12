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Yaramazlara biraz batar!

Trump, İran’a Kongre onayı olmadan ‘savaş’ açamayacak

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın Kongre onayı olmadan İran’a savaş açmasını önleyici bir karar aldı.

ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada, Trump’ın İran’a yönelik herhangi bir askeri müdahale adımından önce Kongre’nin onayını almasını öngören ve Kongre’de her iki partinin de desteğini alan yasal düzenleme, 170’e karşı 251 oyla kabul edildi.

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Washington Post, ilgili düzenlemenin yıllık savunma bütçesi ile ilgili tasarıda yer aldığını ve yaklaşık 24 Cumhuriyetçi Parti vekilinin bu konuda Demokratlara katıldığını yazdı. ABD Başkanı Trump’ın ise söz konusu yasayı veto etme hakkı bulunuyor.

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