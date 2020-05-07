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Yaramazlara biraz batar!

Trump, İran’a karşı savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıyı veto etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik savaş yetkilerini ‘Kongre’nin onayı olmaksızın’ kullanmasını engelleyen karar tasarısını veto etti.

Fotoğraf: Reuters

Tasarı, Trump’ın bundan sonra İran’a yönelik herhangi bir askeri adımı Kongre’nin onayı olmadan atmasının engellenmesini öngörüyordu. 13 Şubat’ta Kongre’nin iki kanadından biri olan Senato’nun onayını alan tasarı, 12 Mart’ta diğer kanadı Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti.

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‘Utanç verici’

Trump tasarıya ilişkin yazılı açıklamasında şu değerlendirmede bulundu: “Bu, Demokratların Cumhuriyetçi Parti’yi bölerek 3 Kasım’daki seçimleri kazanma stratejilerinin bir parçası olarak sunulmuş çok utanç verici bir tasarı.” 

ABD başkanı, ocakta İran Devrim Muhafızları Komutanı General Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD tarafından insansız hava aracıyla öldürülmesine ilişkin operasyonda ‘yerinde bir karar verdiğini’ belirtti.

‘Operasyon hukuki’

Operasyonun ‘tamamen hukuki olduğunu‘ vurgulayan Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kongre, bu tasarıyı hiç kabul etmemeliydi. Bu tasarı, ABD başkanının ülkesini, müttefiklerini ve ortaklarını koruma kabiliyetine büyük ölçüde zarar verir.”

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