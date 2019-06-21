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Trump İran’a ‘saldırı’ mesajı gönderdi; Rusya ‘Sonuçlarını iyi düşünmeli’ dedi

İranlı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Umman aracılığıyla dün gece Tahran’a ABD’nin derhal saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’a bilgi veren İranlı yetkililerden biri şunları söyledi: “Trump mesajında İran ile savaş yanlısı olmadığını ve Tahran ile çeşitli konularda görüşmek istediğini söyledi… Cevap için bize kısa bir süre verdi, ama İran bu konunun ruhani lider (Ayetullah Ali) Hamaney’in kararı olacağını şeklinde hemen cevap verdi.”

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İkinci yetkili de şöyle konuştu: “Ruhani liderin görüşme yapılmasına karşı olduğunu açıkça ifade ettik, fakat karar alması için mesajı kendisine ileteceğiz… Ummanlı yetkiliye de İran’a yapılacak herhangi bir saldırının bölgede ve uluslararası düzeyde sonuçları olacağını söyledik.”

Diğer yandan, NTV’nin haberine göre ABD ile İran arasında gerginlik çatışma noktasına gelmişken, Rusya, Beyaz Saray’a uyarıda bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ”Washington, İran’la çatışmanın sonuçlarını iyi düşünmelidir” dendi.

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