Trump: Irak’taki ABD elçiliğinin basılmasının sorumlusu İran’dır

ABD Başkanı Donald Trump, Iraklı göstericilerin ABD’nin Irak büyükelçiliğini basmaya çalışmasına ilişkin, “İran, Irak’taki ABD büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bu olaydan tamamen onlar sorumludur” dedi.

ABD ordusu, Irak askeri üssüne yapılan roket saldırısında ABD’li bir sivilin öldürülmesine misilleme olarak, İran destekli Kataib Hizbullah militan grubuna karşı pazar günü Irak’ta ve Suriye’de hava saldırıları düzenlemişti.

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Bugün ise binlerce Iraklı Bağdat’ta ABD büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenleyip elçiliği basma girişiminde bulunmuş, elçilik çalışanları binadan ayrılmıştı.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

Twitter adresinden açıklama yapan Trump şunları söyledi: “İran Amerikalı bir müteahhiti öldürdü ve birçok insanı yaraladı. Güçlü bir şekilde yanıt verdik ve her zaman vermeye devam edeceğiz. İran şimdi ABD’nin Irak büyükelçiliğine bir saldırı organize ediyor. Bu olaydan tamamen onlar sorumlu tutulacaktır. Buna ek olarak, Irak’ın büyükelçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz.”