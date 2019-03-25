Trump imzalayarak resmileştirdi: ABD, Golan Tepeleri’ni İsrail’in saydı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye-İsrail sınırındaki Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğuna hükmeden kararnameyi bugün imzaladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Trump, ABD’nin başkenti Washington’da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu ağırladı. İkili, İsrail’in Gazze’deki Hamas hedeflerini bombardımana tuttuğu sırada basın toplantısı düzenledi.

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Trump, “İsrail’in kendini savunma hakkı var” derken, İsrailli başbakan da ‘halkını korumak için İsrail’in her şeyi yapacağını’ ifade etti. Basın toplantısının ardından Trump kararnameyi imzalayarak birkaç gün önce Twitter’dan duyurduğu kararını resmileştirmiş oldu.

ABD başkanı 21 Mart’ta Twitter’dan “52 yılın ardından ABD için İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi” diye yazmıştı.

Türkiye’den tepki

Trump’ın kararnameyi imzalasından dakikalar sonra Türkiye duruma tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabındaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “ABD, bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı ancak bu karar, İsrail’in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu’daki barış çabalarını engelleyerek bölgede gerilimi daha da artıracak.”

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Bölge İsrail’in işgalinde

Golan Tepeleri, İsrail’in kuzeydoğu, Suriye’nin de güneybatısında bulunuyor. Stratejik konumu ve zengin su kaynaklarıyla dikkat çeken bölge, 1967’de Altı Gün Savaşı’nda İsrail tarafından işgal edilmişti. Birleşmiş Milletler de İsrail’i işgalci olarak tanıyor.