Trump ile görüşme karşılığında Zelenskiy’den Biden’ı soruşturması istenmiş

ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan ‘azil’ soruşturmasında Temsilciler Meclisi’nde alınan ifadelerin ardından yayınlanan diplomatik mesajlarda, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin Trump’ı ziyaret edip fotoğraf vermesi karşılığında, başkanın 2020 seçimlerindeki rakibi Joe Biden’ın Ukrayna’daki faaliyetlerinin araştırılmasının istendiği belgelendi.
Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den siyasi rakibi Demokrat başkan adaylarından Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerini araştırmasını istediği iddiası, ABD Temsilciler Meclisi’nin, başkanın ‘azledilmesi’ istemiyle soruşturmaya başlamasına yol açmıştı.
ABD Temsilciler Meclisi’ndeki 10 saatlik oturumun ardından yayınlanan Amerikalı diplomatlarla Ukraynalı yetkililer arasındaki bazı mesajlaşmalar, Ukrayna liderinin ‘Beyaz Saray’a ziyareti karşılığında’ Trump’ın 2020’deki olası rakibi Joe Biden’ı soruşturmasının talep edildiği ortaya çıktı.
ABD’nin yeni istifa eden Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker’ın ‘azil’ soruşturması kapsamında verdiği ifadeden sonra yayınlanan mesajlaşma kayıtlarına göre Zelenskiy’den istenen soruşturmanın yasadışı olduğunun anlaşılması üzerine ABD’li diplomatlar, durumu düzeltme yoluna gitmeye çalıştı.
Trump ile görüşme ve askeri yardım karşılığında Biden araştırması
Amerika’nın Sesi’nin haberine göre mesajlar, potansiyel anlamda bir ‘al-ver’ pazarlığının işaretlerini içeriyor.
Söz konusu mesaj dökümlerine göre Trump’ın Zelenskiy’den talepleri şöyle gelişmiş:
- Dönemin ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Volker, 25 Temmuz’daki Trump-Zelenskiy telefon görüşmesinin olduğu günün sabahı, “Beyaz Saray’dan duydum – Cumhurbaşkanı Z.’nin (Zelenskiy) Trump’ı 2016’da neler olduğunu derinlemesine araştıracağı yönünde ikna ettiğini varsayarsak, Washington’a ziyaret için bir tarih belirleyeceğiz” diye yazmış.
- Ukrayna cumhurbaşkanın bir danışmanı da, Joe Biden’ın oğlu Hunter’ın bir dönem yönetim kurulunda görev yaptığı Burisma adlı Ukrayna gaz şirketinin araştırılmasını içeren teklife olumlu bakmış.
- Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın danışmanı Andrey Yermak, günün sonraki saatlerinde, iki liderin görüşmesinin ardından, “Telefon görüşmesi iyi geçti” diye bir mesaj geçmiş ve Trump’la Zelenskiy’nin Eylül ayında görüşmesi için olası tarih önerilerini iletmiş.
- Ancak Ukrayna liderinin olası Beyaz Saray ziyaretine ilişkin planlama süreci, Zelenskiy’nin danışmanının soruşturmaların başlatıldığını ilan eden bir açıklama yayınlamadan önce Trump’la görüşmenin tarihini kesinleştirmeye çalışmasıyla alt üst olmuş.
- Yermak iki hafta sonra, “Tarih netleşince basın toplantısını duyuracağız, ziyareti açıklayacağız ve yeni bir ABD-Ukrayna ilişkisine yönelik vizyonu, Burisma ve seçime müdahale soruşturmalı dahil bazı diğer hususları anlatacağız” diye yazmış. Volker da “harika” yanıtını vermiş.
- Volker ve diğer iki diplomat, ABD’nin Ukrayna’daki büyükelçiliği maslahatgüzarı Willam Taylor ve ABD’nin AB Büyükelçisi Gordon Sondland, Zelenskiy’nin soruşturmalara destek kapsamında yapması planlanan açıklamasını tartışmış.
- Daha sonra Trump, Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık askeri yardımı askıya almış. Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın danışmanı Yermak, bu gelişme üzerine Volker’a “Konuşmamız lazım” mesajını geçmiş.
- Bu noktada ABD’nin Ukrayna büyükelçiliğindeki deneyimli diplomatlardan Taylor, endişelerini dile getirmiş ve yardımın, Ukrayna Trump’ın talebini yerine getirmeyi kabul edene kadar askıya alınıp alınmadığını sorgulamış. Taylor, iş arkadaşlarına yazdığı mesajda, “Şimdi güvenlik yardımı ve Beyaz Saray toplantısı için soruşturmayı ön koşul olarak getirdiğimizi mi söylüyoruz? Bu benim için kabus senaryosu. Bize olan güvenlerini zaten sarstık” demiş.
- Yayınlanan mesajlaşmalar, telefon görüşmesinden sonraki bir ay içerisinde Trump’ın Zelenskiy’nin planlanan ziyaretini iptal ettiğini, bu yüzden diplomatları da Başkan Yardımcısı Mike Pence ya da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla bir görüşme ayarlama çabasına ittiğini gösteriyor.
- Bunu, Amerikalı diplomatlar arasında karşılıklı suçlamalar ve durumu düzeltme gayretleri takip ediyor. Amerikalı iki diplomat arasındaki mesajlaşmada, diplomatların yürütülen süreçle ilgili tereddütlerinin olduğu anlaşılıyor.
- ABD’nin Ukrayna büyükelçiliği maslahatgüzarı Taylor, ABD’nin AB nezdindeki büyükelçisi Sondland’a, Ukrayna ile askeri yardım karşılığında Biden ailesi konusunda soruşturma açılmasının talebinin gündeme getirilmesinin siyasi risk yaratacağını söyleyerek “Telefonda söylediğim gibi, siyasi kampanyaya yardım için güvenlik yardımını askıya almak bence çılgınlık” diye yazmış.
Mesajları yayınlayan Demokrat komisyon başkanı, bu yazışmaların Volker tarafından paylaşılan ‘materyallerin sadece küçük bir bölümü’ olduğunu ve geri kalanını da kamuoyuna açıklamayı planladıklarını söyledi.