Trump ile görüşme karşılığında Zelenskiy’den Biden’ı soruşturması istenmiş

Türkiye genelinde İmza adıyla 53 mağazası ve 150’den fazla bayisi bulunan giyim markası Taşkınırmak Giyim için konkordato talep edildi. Mahkeme, grubun iki şirketi için üç aylık geçici mühlet verdi, konkordato komiseri ataması yaptı. Taşkınırmak’ın yanısıra Marka Park mağazaları ve Vepa Spor da konkordato talep etti.