Trump ile Erdoğan’dan S-400 zirvesi: ‘Karışık bir konu, farklı çözümler arıyoruz’

Osaka’daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki ‘S-400 krizi’ne ilişkin “Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye’ye karşı) Adil olmak zorundasınız” dedi.

TSİ 07.15’te başlayan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

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Görüşmenin esas gündemi Türkiye’nin Rusya’dan satın almak istediği S-400 hava savunma füzeleriydi.

ABD S-400’lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve Türkiye’nin de üretim programında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor. ABD’li yetkililer ise Türkiye’nin kararından vazgeçmemesi halinde ABD yasalarında yer alan yaptırımlarla karşı karşıya olacağını bugüne kadar pek çok kez dile getirdi. Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığını kaybetme riski de bulunuyor.

Türkiye’nin bu konudaki başlıca tezlerinden biri ABD’nin Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemi satmaması nedeniyle bu ihtiyacı S-400’lerle karşılama yoluna gidildiği yönündeydi.

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Trump, Türkiye’nin S-400 füzelerini almaya yönelmesine ilişkin şöyle devam etti: “Bu konuya bakıyoruz ama bu çift taraflı bir konu. Onlara Türkiye’nin ihtiyacı olan Patriotları almasına izin vermediler. Obama yönetimi bunun satışına izin vermedi. Bu sebeple başka bir füze almak zorunda kaldılar ve bir NATO üyesi ve son derece dostane ilişkilerim olduğu bir kişi.

İnsanlara adil davranmanız gerekiyor. Bence adil davranılmadı kendisine. Türkiye’ye adil davranılmadı. Farklı çözümleri değerlendiriyoruz. Bunun bir sorun olduğu ortada. Erdoğan dostane ilişkiler içinde olduğum bir lider. Türkiye’ye gideceğim ancak şu anda herhangi bir tarih ortada yok.”

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinde “(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil” demişti.

Erdoğan daha önce de S-400’lerin temmuzda teslim alınması şeklindeki yol haritasından ödün vermeyeceğini söylerken, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarması ve yaptırım uygulaması durumunda, şimdiden 1.25 milyar dolar ödedikleri F-35 programıyla ilgili uluslararası tahkim mahkemesine gideceklerini açıkladı.