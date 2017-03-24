Diken

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Trump ‘içini döktü’

Kamyon şoförlerini Beyaz Saray’da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, şoför koltuğunda ‘içini döktü’. (Reuters/Carlos Barria)

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Akşam Postası / 24 Mart 2017

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adıyla ‘başkanlık sistemi’nin oylanacağı referanduma bir aydan kısa süre kala yapılan bir ankette ‘Hayır’ açık ara önde çıktı.

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