Trump ‘içini döktü’

Kamyon şoförlerini Beyaz Saray’da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, şoför koltuğunda ‘içini döktü’. (Reuters/Carlos Barria)
Yaramazlara biraz batar!
Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Financial Times, Türkiye’yle Hollanda arasında ‘referandum krizi’nin ardından AKP seçmenlerinin ‘Evet’e yöneldiğini yazdı.
‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adıyla ‘başkanlık sistemi’nin oylanacağı referanduma bir aydan kısa süre kala yapılan bir ankette ‘Hayır’ açık ara önde çıktı.
YPG’nin öncülük ettiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Rakka yakınlarındaki Tabqa barajı civarında IŞİD’lilerle çatışmaya başladıklarını duyurdu.
ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Türkiyeli okurucularından AKP ve referandum hakkındaki görüşlerini kendilerine yazmalarını istedi.
Britanya’nın köklü gazetelerinden Guardian, ‘tiranlık’ diye nitelediği Türkiye’de hayatta kalmanın ‘reçete’sini yazdı.