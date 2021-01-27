Trump için de kullanılmıştı: Semptomatik vakaları yüzde 100 engelliyor

İlaç şirketi Regeneron, geliştirdiği antikor kokteylinin semptomatik Covid-19 vakalarını yüzde 100 engellediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Şirket ilacın devam eden üçüncü faz denemelerinin 400 katılımcının dahil edildiği ön sonuçlarına göre, antikor kokteyli REGEN-COV’un toplamda hastalanma oranını yüzde 50 oranında düşürdüğü görüldü.

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Şirket, bu ön sonuçlarla birlikte ABD Gıda ve İlaç Dairesi’yle (FDA) acil durum kullanım onayının genişletilmesi için görüşeceklerini belirtti.

Eski ABD başkanı Donald Trump geçen yıl ekim ayı başında geçirdiği Covid-19 tedavisinde de kullanılan antikor kokteyline kasımda FDA tarafından acil kullanım onayı verilmişti.

Deneylerde antikor kokteylinin pasif aşı olarak kullanımı test edildi. Bu yöntem virüsle savaşan antikorların direkt olarak vücuda verilmesiyle uygulanıyor.

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Regeneron Başkanı George Yancopoulos verilerin REGEN-COV’un pasif aşı olarak kullanılmsı durumunda hem bulaşmanın hem de bulaşması durumunda hastalık yükünün azalacağını gösterdiğini belirtti.