Trump, Hong Kong’daki protestoculara destek veren iki karar tasarısını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong’daki protestoculara destek öngören iki karar tasarısını onayladı. Çin hükümeti ABD’nin Pekin büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdı.

Fotoğraf: reuters

ABD Kongresi’nin her iki kanadı tarafından da onanan kararların ilki Hong Kong’da insan hakları ihlallerinden sorumlu Çinli yetkililere yaptırım uygulamasına imkan sağlıyor. Ayrıca yasa uyarınca ABD tarafından, Çin’in güvence altına aldığı Hong Kong’un özerklik haklarına riayet edip etmediği incelenecek.

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İkinci kararla ise ABD’den Hong Kong’a güvenlik güçlerinin kullanması için göz yaşartıcı gaz, plastik mermi, TOMA, kelepçe gibi malzemelerin ihracatı yasaklandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington’un bu adımını Çin’in içişlerine ‘ciddi’ bir müdahale olarak gördüğünü açıkladı. Bakanlık sözcüsü “ABD tarafı olguları görmezden geliyor, siyahı beyaza çeviriyor ve bariz bir şekilde yakıp yıkan, masum kent sakinlerine zarar veren, hukuk devletini çiğneyen ve sosyal düzeni tehlikeye sokan, şiddete başvuran suçluları cesaretlendiriyor” dedi.

ABD’nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad da Çin dışişlerine çağrıldı.

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Trump ise imza sonrasında yaptığı açıklamada “Bu tasarıları (Çin) Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hong Kong halkına saygımdan imzaladım” dedi. Trump şöyle devam etti: “Bu kararlar Çin ve Hong Kong’un liderleriyle temsilcileri aralarındaki ayrılıkları uzun vadeli bir barış ve herkes için bir refah oluşturacak şekilde dostane bir biçimde yatıştırabilsin diye alındı.”

Hong Kong’da haziran ayında zanlıların Çin’e iade edilmesini öngören yasa tasarısına tepkiyle başlayan gösteriler zamanla Hong Kong yönetimini protestoya dönüştü. Göstericiler serbest seçimlere gidilmesini, polis şiddetinin bağımsız biçimde araştırılmasını ve 4 binden fazla tutuklunun serbest kalmasını istiyor.