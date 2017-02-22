Trump ‘hız kesmiyor’: Belgesiz göçmenlerin sınırdışı edilmesinin önü açıldı

ABD iç güvenlik bakanlığı tüm belgesiz göçmenlerin ülkeden sınır dışı edilmesinin önünü açan yönetmelikler yayınladı.
Yönetmelikler, ABD Başkanı Donald Trump’ın 25 Ocak’ta imzaladığı yedi ülkenin vatandaşlarına vize kısıtlaması getiren başkanlık kararnamesinin nasıl yürürlüğe sokulacağını içeriyor.
Yönetmeliklerde yer alan talimatlarla, belgesiz göçmenlerin anında sınırdışı edilebilmesi kolaylaştırılıyor. Ülkede olan bu kişilerden güvenliğe tehdit oluşturanların ya da suç işleyenlereyse ‘öncelik’ verileceği belirtiliyor.
Bu kapsamda bakanlık, göçmenlik birimine 10 bin, gümrük ve sınır muhafaza birimlerine 5 bin personel alacak.
Sınırdışı işlemleri hızlandırılıyor
Buna karşılık ABD’ye ailelerince çocukken yasadışı biçimde sokulan yaklaşık 750 bin kişinin ülkede kalmasına izin verilecek.
Barack Obama yönetimi sırasında sınırdışı işlemleri ülkede 14 günden fazla süredir bulunmayanlar için geçerliyken, yeni yönetmeliklerle, ülkede iki yıldan fazla bir süredir bulunduğunu kanıtlayamayan belgesiz göçmenlerin sınırdışı işlemi hızlandırılabilecek.
Talimatlarla, sınırda yakalanan kişilerin serbest bırakılması kararı kalkarken, bu kişiler durumları belli olana kadar gözaltı merkezlerinde tutulabilecek.
ABD’de 11 milyon belgesiz göçmen bulunuyor.
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