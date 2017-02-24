Trump hedef göstermişti: CNN ve New York Times Beyaz Saray’daki toplantıya alınmadı

ABD’de başkan Donald Trump yönetimi, CNN ve New York Times’ın da aralarında bulunduğu bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray’daki basın brifingine katılmasına izin vermedi.

CNN’de yer alan habere göre Beyaz Saray’da düzenlenecek basın brifingi yerine Basın Sekreteri Sean Spicer’in gerçekleştireceği basın toplantısına CNN, New York Times, Buzzfeed ve çok sayıdaki medya kuruluşunun girişine izin verilmediği belirtildi.

ABD’nin önde gelen televizyon kanalları FOX, ABC, NBC ve CBS’in saraya girişine izin verilirken, haber ajansı Associated Press (AP) ve Time dergisinin toplatıyı boykot ettiği bildirildi.

Ancak konuyla ilgili Beyaz Saray’dan açıklama yapılmadı.

Başkanlık koltuğuna oturduğundan beri medyayı yalan haber yapmakla suçlayan Trump, “Medya, artık problemin büyük bir parçası haline geldi ve aynı zamanda yozlaşmış sistemin de bir parçası” demişti.