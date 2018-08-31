ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Brunson konusunda kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Bloomberg televizyonuna mülakat veren Trump, İsrail’de tutuklu bulunan Türk vatandaşı Ebru Özkan’ın serbest bırakılması için yardımcı olduğunu, bunun karşılığında ise Türkiye’den Brunson’ın serbest bırakılmasını beklediğini ifade etti.

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Söz konusu beklentisinin gerçekleşmediğini ifade eden Trump, “Kişisel olarak hayal kırıklığı içindeyim” diye konuştu. Trump, “Birisini onun için geri gönderttim. Büyük hayal kırıklığına uğradım, ama herşeyin nasıl halledileceğine bakacağız” ifadelerini kullandı.

Trump’ın pastör Brunson konusunda önce konuşmak istemediği, daha sonra “Bu konu benim için çok özel” deyip ardından yaşanan süreçten kısaca bahsettiği aktarıldı.

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Türkiye, pastör Brunson karşılığında Ebru Özkan’ın serbest bırakılması yönünde bir takas girişimini yalanlamış, Reuters’a konuşan yetkililer, iddiaları asılsız olarak nitelenedirmişti.

Brunson’ın ev hapsinin devam etmesi nedeniyle ABD yönetimi Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yaptırım uygulamış, ardından da Türkiye’den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük vergisi yükünü ikiye katlayarak yüzde 50’ye çıkarmıştı. Brunson’un tutukluluğu da neden gösterilerek F-35 tipi uçakların Türkiye’ye sevkiyatı askıya alınmıştı.

Türkiye ise ABD’nin yaklaşımının stratejik ortaklık ve NATO müttefikliğine uymadığını ifade ederek Türk yargı sistemine müdahalelerin kabul edilemeyeceğini ifade etmişti.

Brunson, yaklaşık iki yıl Türkiye’de tutuklu yargılandıktan sonra 25 Temmuz’da ev hapsine alınmıştı. İzmir’deki dava sürecinde Brunson’a ‘casusluk’ ve ‘örgüt adına suç işlemek’ suçlamaları yöneltiliyor ve hakkında 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.