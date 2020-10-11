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Yaramazlara biraz batar!

Trump hastane çıkışı gömleğini yırtıp içine giydiği süpermen logolu tişörtü göstermek istemiş

Covid-19 nedeniyle üç gün hastanede yatan ABD Başkanı Donald Trump’ın taburcu olduktan sonra gömleğini yırtıp içindeki süpermen logosunu göstererek görüntü vermek istediği ortaya çıktı.

Fotoğraflar: AA/Warner Bros.

New York Times’ın haberine göre Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde üç gün kalan Trump hastane çıkışı böyle bir ‘müsamere‘ sahnelemeyi birkaç kez teklif etti.

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Trump’ın ‘Hollywood’u kıskandıracak‘ senaryosuna göre hastane çıkışında önce zayıf ve sağlıksız görünecek, ardından takımının altına giyiği süpermen logolo tişörtünü gösterecekti.

Böylece Covid-19’u sonrası güç gösterisi yapacaktı. Sonradan bu fikirden vazgeçildiği belirtildi.

Trump’ın hastaneden çıkışı bu senaryo kadar olmasa da yine de kameralar için özenle sahnelenmiş bir andı.

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Dünya, hastanenin altın kapılarından çıkışından baş parmak hareketine, yumruğunu kaldırmasından helikoptere yürüyüşüne özel olarak ışıklandırılmış bir ‘Trump corona virüsünü yendi‘ gösterisi izledi.

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