Trump, Halkbank davasının savcısı Berman’ı görevden aldı

ABD Adalet Bakanı William Barr, ABD Başkanı Donald Trump’ın Manhattan Savcısı Geoffrey Berman’ı görevden aldığını duyurdu. Barr, Berman için “İstifa etmeye niyetinizin olmadığını ilan ettiğiniz için, başkandan sizi görevden almasını istedim ve bunu yaptı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Halkbank davasını açan bir önceki başsavcı Preet Bharara’nın yerine yaklaşık iki buçuk yıl önce atanan Berman, Trump’ın avukatı ve yakın dostu Rudolph Giuliani’yle ilgili de soruşturma başlatmıştı.

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ABD Adalet Bakanlığı, daha önce Trump’a yakın isimleri soruşturan New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman’ın yerine başka bir ismin getirileceğini açıklamış, Berman ise istifa etmeyeceğini duyurmuştu.

Bakan Barr bunun ardından Berman’a Trump’ın kararını bildiren bir mektup gönderdi.

Barr, mektupta şu ifadeleri kullandı: “Maalesef dün gece yapmış olduğunuz açıklama ile kamu hizmeti yerine şovu seçtiniz. İstifa etme niyetiniz olmadığını beyan ettiğiniz için, başkandan bugün itibariyle sizi görevden almasını istedim ve kendisi de bunu yaptı.”

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Trump, kararın Adalet Bakanı Barr tarafından talep edildiğini ve kendisinin buna müdahale etmediğini söyledi.