Trump, Greta’dan Davos’ta da kurtulamadı: Genç nesli boş vaatlerle kandıramazsınız

ABD Başkanı Donal Trump’ın İsviçre’deki Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda çevrecilere yüklenerek ‘felaket tellalığı’ ile suçlamasına, toplantıya katılan genç iklim aktivisti Greta Thunberg’in yanıtı, ‘bir saat önceden’ geldi. Thunberg, dünyada karbondioksit emisyonunun ‘azaltılması’ değil, ‘tamamen yok edilmesi gerektiğini’ söyledi.

Greta Thunberg ve Donald Trump, Davos’ta. Fotoğraflar: Reuters

DW Türkçe ve Reuters’in haberlerine göre Trump, Davos’taki konuşmasında çevre ve iklim aktivistlerini kast ederek, “Felaket tellallarını ve onların kıyamet tahminlerini reddetmeliyiz” dedi. Küresel ısınmaya dikkat çekerek uyarıda bulunan grupları ise ‘geçmişin ahmak falcılarının mirasçısı’ olarak niteleyen Trump, buna örnek olarak 1960’ların nüfus artışı söylemlerini dile getirenler ile 1990’ların ‘petrolün sonunun geldiği’ tahminlerini yapanları verdi.

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‘Çevrecilik’ iddiasını kanıtlamak için ABD’nin Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘yerkürede 1 trilyon ağaç dikme’ girişimine katılacağını belirten Trump, ekonomisini de övmeyi ihmal etmeyerek, “Amerika büyüyor, Amerika zenginleşiyor, Amerika daha önce hiç olmadığı kadar yine kazanıyor” dedi.

‘Gerçeği hafifletmek’ değil, ‘doğanın yeniden yabanileştirilmesi’

Trump’ın konuşmasına yanıt niteliğinde görülen, ancak Trump’ın konuşmasından bir saat önce Davos’ta konuşan genç iklim aktivisti Greta Thunberg ise hükümetlerin küresel iklim değişikliği ile mücadelesini eleştirerek, iklimin korunması konusunun, genç insanların başlattığı protestolarla gündeme geldiğine işaret etti.

Thunberg, siyasetçilere ve ekonominin önde gelen temsilcilerine küresel ısınma ile daha radikal mücadele etme çağrısı yaparak, “Evimiz hâlâ alevler içinde. Tembellik nedeniyle alevler her saat biraz daha besleniyor” dedi. Önemli olan konunun karbondioksit emisyonunun azaltılması olmadığını söyleyen Thunberg, ‘Emisyonların tamamen sona erdirilmek zorunda olduğunu’ söyledi. İsveçli aktivist, genç neslin ‘boş sözler ve vaatlerle kandırılamayacağını, iklim hedeflerinden mücadele etmeksizin vazgeçmeyeceklerini’ de belirtti.

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Thunberg’in Trump’ın Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘1 milyon ağaç dikme’ girişimine katılımı ile ilgili sözlerine, önceden verilmiş yanıtı ise şöyleydi: “Ağaç dikmek tabii ki iyi ama bu, ihtiyacımız olan şeye yeteri kadar yakın bir yaklaşım değil. Ayrıca gerçeğin hafifletilmesi ile doğanın yeniden yabanileşmesi kavramları yer değiştiremez.”