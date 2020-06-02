Trump gerekirse orduyu kullanacağını söyleyip İncil’le poz verdi

ABD Başkanı Donald Trump siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından göz altına alınma sırasında öldürülmesinin ardından başlayan protestoları sona erdirmek için orduyu görevlendireceğini söyledi. Trump’ın Hıristiyanların kutsal kitabı İncil’i eline alarak yaptığı konuşma öncesi polislerin göstericilere müdahale etmesi tepki çekti.

Fotoğraf: Reuters

Trump’ın gece saatlerinde yaptığı açıklamanın ardından şiddet olaylarının görüldüğü protestolar devam etti. Gösteriler yedinci gününe girdi. Göstericiler Los Angeles’da bir alışveriş merkezini ateşe verirken New York’ta dükkanlar yağmalandı.

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Trump şu ifadeleri kullandı: “Valiler ve belediye başkanları şiddet olayları son bulana kadar kolluk kuvvetlerinden karşı konulamaz kuvvette bir güç oluşturmak zorundalar. Eğer bir şehir ya da eyalet vatandaşların canını ve malını koruyacak önlemleri almazsa oraya orduyu gönderecek ve onlar için sorunu hızla çözeceğim.”

Trump’ın bu açıklamasından birkaç saat sonra Brooklyn’de binlerce insan ‘adalet, hemen şimdi!‘ sloganı atarak yürüdü. Yanlarından geçen araçların da korna çalarak protestoculara destek verdiği görüldü.

Televizyonlarda 23:00’te başlayan sokağa çıkma yasağından önce Manhattan’daki 5. Cadde’de bulunan lüks eşya satan dükkanların camlarının kırıldığı ve yağmalandığını gösteren görüntüler yer alırken New York Belediye Başkanı Bill de Blasio sokağa çıkma yasağının salı gününden itibaren başlayacağını söyledi.

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Gösteriler nedeniyle onlarca kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ABD’de siyah hakları savunucusu Martin Luther King Jr’ın öldürüldüğü 1968 yılından bu yana bu kadar geniş çaplı protesto gösterileri görülmedi.

Ülkenin 23 eyaleti ve başkent Washington’a ulusal muhafız birlikleri konuşlandırılmış durumda.

Trump’ın İncil’li konuşması

Trump’ın, Rose Garden’daki St. John Episkopal Kilisesi’nin önünde elinde İncil ile yaptığı konuşmadan önce göstericilerin sert polis müdahelesiyle dağıtılması Amerikan Episkopal (Protestan) Kilisesi piskoposu Mariann Budde’ın tepkisini çekti.

Budde, Trump’ın kendisinden izin almadan kilise ve İncil’i kullandığını, İsa peygamberin öğretilerine ters düşecek etik dışı söylemlerde bulunduğunu ve Floyd için adalet arayanların yanında olduklarını vurguladı.