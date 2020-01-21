Trump Fed’e yüklendi: Faizleri çok yavaş düşürdü

İsviçre’de düzenlenen Davos Zirvesi’nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ilişkilerinden memnun olduğunu belirtiği açıklamasında yine ABD Merkez Bankası’na (Fed) yüklendi.

Fotoğraf: DHA

Trump, İsviçre’nin Davos kasabasında bu yıl iklim geğişikliği temasıyla düzenlenen 50’nci Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) konuştu. İki yıl önce Davos’ta dile getirdiği bazı konulara değinen Trump, Çin ve Meksika ile bu ay yaptığı ticaret anlaşmalarının 21’inci yüzyıl için bir model olduğunu savundu.

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Çin’le ABD ilişkilerinin ‘en iyi seviyede’ olduğuna değinen Trump, Çin’le zor bir yoldan geçtiklerini ancak şu an Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile olağanüstü bir ilişkisi olduğunu belirterek, “Şi Jinping Çin için var, ben ise ABD için, ama bunun dışında birbirimizi seviyoruz” dedi. Trump, ayrıca Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin çok kısa sürede başlayacağını söyledi.

‘FED faizleri çok yavaş düşürdü’

Öte yandan Trump, FED’in karar sürecini hedef alarak faizleri çok hızlı yükselttiğini fakat çok yavaş düşürdüğünü belirtti.

‘Yeni harika bir başbakanı’ olan Britanya ile yeni bir anlaşma yapmak için görüşmeye sabırsızlandığını belirten Trump, ABD’nin WEF’te başlatılan 1 trilyon ağaç girişimine katılacağını duyurdu.

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Davos Zirvesi 24 Ocak Cuma günü sona erecek.