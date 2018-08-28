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Yaramazlara biraz batar!

Trump Evanjelistleri topladı: Brunson’ı almak için ‘savaşıyoruz’

 

Beyaz Saray’da Evanjelist cemaatini ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, ev hapsindeki pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılması için ‘savaşıyoruz’ ifadesini kullandı.

Trump. (Fotoğraf: Reuters)

NTV’nin haberine göre Trump, dün akşam verdiği yemekte Evanjelist cemaatinin liderlerini ağırladı. Liderlere yönelik bir konuşma yapan Trump, İzmir’de ev hapsinde tutulan pastör Brunson’a da değindi. Brunson’u geri getirmeye çalıştıklarını ve bunun için mücadele verdiklerini söyleyen Trump, “Pastör Brunson’ın serbest kalması için savaşıyoruz” dedi.

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Trump’ın söz konusu açıklaması davetliler tarafından coşkuyla alkışlandı.

İzmir’deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi’nin ABD’li rahibi Andrew Craig Brunson, ‘terör örgütlerine destek’ ve ‘casusuluk’ suçlamasıyla iki yıldan bu yana tutuklu. Brunson’ın tutukluğu 25 Temmuz’da ev hapsine çevrildi.

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Trump’ın Brunson’ı bırakması için baskı uygulamasının, kasımdaki Kongre ara seçimlerinde Evanjelistlerin oylarını kazanmak  amacıyla olduğu iddia ediliyor. ABD, Brunson’un ‘haksız olarak yargılandığını’ da neden göstererek F-35 tipi savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatını geçici olarak askıya aldı.

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