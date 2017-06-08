Trump, eski FBI başkanına baskı yapmış: Ben sadakat beklerim

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden aldığı eski FBI başkanı James Comey, Rusya soruşturmasında baskı gördüğünü açıkladı.

Comey, Trump’ın kendisinden Türkiyeli bir şirketle de lobicilik anlaşması yaptığı ortaya çıkan eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’le ilgili incelemeye son vermesini istediğini söyledi.

‘Flynn’i bu işten sıyır’

Trump’ın görevden aldığı Comey, Senato İstihbarat Komisyonu’na bugün ifade verecek, ancak Comey’in komisyona verdiği yazılı ifade dün açıklandı.

Bu ifadede Comey, Flynn’in görevinden alınmasının ertesi günü Trump’ın Beyaz Saray’da bir toplantıda, kendisine, “Umarım bu konuyu kapatmanın, Flynn’i bu işten sıyırmanın bir yolunu bulursun” dediğini söylüyor.

Comey yedi sayfa tutan ifadesinde, 26 Ocak günü Beyaz Saray’da baş başa yemek yerken Trump’ın kendisine FBI direktörü olarak kalmak isteyip istemediğini sorduğunu ve ardından “Ben sadakat isterim. Sadakat beklerim” dediğini de belirtiyor.

Kilit isim Flynn

Amerikan Kongresi’nde birden fazla komisyon ve FBI, Rusya’nın geçen yıl kasım ayında yapılan seçime, Trump’ın şansını artırmak için müdahale edip etmediğini soruşturuyor.

Böyle bir müdahalenin önde gelen Demokrat Partili siyasetçilerin e-posta haberleşmelerinin hacklenmesi gibi yollarla yapılmış olması söz konusu.

Hem Trump hem de Rus hükümeti bu iddiaları reddediyor.

Flynn ise bu iddiaların tam olarak ‘merkezinde’.

Seçim kampanyası sırasında Rus yetkililerle ilişki kurduğu öğrenilen Flynn, bu temasları hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yanıltıcı bilgi verdiği gerekçesiyle Trump tarafından görevden alınmıştı.

Comey’in ifadesi, seçim kampanyası sırasında Rusya’dan yardım aldığı iddiasından kurtulamayan Trump’ın üzerindeki baskıyı artırıyor.

Flynn de güvenliğinin sağlanması durumunda daha fazla şey anlatabileceğini söylemişti.

Görevden almaya yol açar mı?

Bazı hukukçular Comey’in ifadesinin, Trump aleyhinde adaleti engellemek iddiasıyla azil süreci başlatılma olasılığını güçlendireceğini söylüyor.

ABD’nin federal yasalarına göre bu iddiayla bir ceza davası açabilmek için, savcıların sanığın ‘ahlaki olmayan’ bir niyetle hareket ettiğini kanıtlaması şart. Suçlanan kişinin söz konusu soruşturmayı engellemiş olması gerekmiyor. Yani Trump’ın niyeti ‘ahlaki olmayan’ olarak nitelendirilirse, Rusya soruşturması devam etse de Trump bu nedenle görevden alınabilir.

Bir Amerikan başkanının görevdeyken ceza davasıyla karşılaşması olası olmasa da, adaleti engelleme suçlaması bir başkanın görevden alınma sürecini başlatabilir.

Trump’ın avukatı: Tamamen temize çıktık

Comey ifadesinde, üç ayrı vesileyle, Trump’a kendisi hakkında soruşturma yapılmadığını söylediğini belirtiyor.

Trump kanadı buradan yola çıkarak, Comey’nin ifadesini ‘kendilerine yontuyor’.

Trump’ın avukatlarından Marc Kasowitz, Trump’ın ‘tamamen temize çıktığını’ söyledi.

Kasowitz, “Başkan Trump, Comey’in kendisinin hiçbir zaman Rusya ile ilgili bir soruşturmaya maruz kalmadığı yolundaki özel açıklamalarını, şimdi açıkça ifade etmiş olmasından memnun” dedi.

Demokratlar öyle düşünmüyor

Demokratlarsa Comey’in ifadesini hiç de öyle yorumlamıyor. Demokratlara göre bu ifade, Trump’ın soruşturmaya uygunsuz müdahalede bulunduğunun tescili.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Adam Schiff CNN televizyonuna, “Bu ifade, Başkan’ın başka davranışlarıyla birlikte, adaletin engellenmesi durumunu ortaya çıkarabilir. Soruşturmaya müdahale girişimi olduğu çok açık” dedi.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Grup Başkanı Paul Ryan da, Trump’ın Comey’den sadakat talep etmesi konusunda, “FBI direktörlerinin bağımsız olması çok, çok önemlidir” dedi.