Trump ‘Ermeni soykırımı’ mesajında bu yıl da ‘Büyük Felaket’ dedi

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Ermeni soykırımı’nın 104’üncü yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Ermenice ‘Büyük Felaket’ anlamına gelen ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullandı.

Trump daha önceki mesajlarında da ‘Ermeni soykırımı’ dememişti.

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Trump’ın selefi Barack Obama tarafından da ‘Meds Yeghern’ ifadesi kullanılmıştı.

Obama, başkan seçilmeden önce Illinois Senatörü olduğu 18 Ocak 2008 tarihindeki seçim kampanyası sırasında, “Başkan seçilirsem, Ermeni soykırımını tanıyacağım” demişti.

Ermeni diasporası, ‘Ermeni soykırımı‘nın 100’üncü yıldönümünde de ‘soykırım’ yerine ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullanan Obama’nın kelime oyunu yaptığını savunmuştu.

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24 Nisan tarihi, ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan ülkeler tarafından ‘yıldönümü’ olarak anılıyor. Bu ülkelerde her yıl 24 Nisan’da tören düzenleniyor. Türkiye’de ise İstanbul, Ankara ve Diyarbakır gibi bazı illerde 1915 ve sonrasında hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri yapılıyor.