Trump Erdoğan’ın fikrini değiştirememiş: S-400’ler teslimat sürecinde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, G-20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin S-400’lerle ilgili pozisyonunu yineleyerek, “Şu anda artık olay teslimat sürecindedir” dedi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Erdoğan şöyle devam etti: “S-400’lerle ilgili konuda bizim bütün anlaşmamız bitmiştir. Teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi iptal etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz. Biz Patriotlar hususunda Sayın Obama döneminde adım atmıştık, Kongre müsaade etmedi dediler ve bize satışı gerçekleştirmediler.”

Reklam

İki liderin Osaka’daki zirve kapsamındaki görüşmesinde öne çıkan gündem maddesi Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı S-400 füzeleriydi. Görüşmede Trump, iki ülke arasındaki ‘S-400 krizi’ne ilişkin “Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz”derken, Beyaz Saray’dan “Başkan Rusya’dan olası S-400 alımına ilişkin endişesini dile getirdi” açıklaması gelmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi görüşmeye ilişkin Erdoğan’ın ‘stratejik ortaklığa zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini’ paylaştığı bildirmişti.

Erdoğan, ABD’nin uygulamayı düşündüğü yaptırımlara ilişkin sorulara ise “Yaptırım söz konusu olmayacağını Trump’tan duymuş olduk. Şu an ortada böyle bir görüntü yok. Ben iki stratejik ortak arasında böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını düşünüyorum” diye yanıt verdi.

F-35’lere 1 milyar 400 milyon dolar ödenmiş

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “(S-400) Temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar’ diye ilgili birimlerimiz bu açıklamayı yaptılar ve şu andaki beklenti bu istikamette.

Reklam

Türkiye’nin egemenlik hakkına kimse müdahale edemez. F-35 konusuna gelince de şu ana kadar bizim ABD’ye 1 milyar 400 milyon dolarlık ödememiz var. 116 uçak var. Ödememiz başlamış.”

Yaptırımlar gündemde

ABD Türkiye’nin Rusya’dan almak istediği S-400’lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve Türkiye’nin de üretim programında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor. ABD’li yetkililer ise Türkiye’nin kararından vazgeçmemesi halinde ABD yasalarında yer alan yaptırımlarla karşı karşıya olacağını bugüne kadar pek çok kez dile getirdi. Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığını kaybetme riski de bulunuyor.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinde “(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil” demişti.

Erdoğan daha önce de S-400’lerin temmuzda teslim alınması şeklindeki yol haritasından ödün vermeyeceğini söylerken, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarması ve yaptırım uygulaması durumunda, şimdiden 1.25 milyar dolar ödedikleri F-35 programıyla ilgili uluslararası tahkim mahkemesine gideceklerini açıkladı.