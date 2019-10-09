Trump: Erdoğan Kürtleri yok ederse ben de Türk ekonomisini yok ederim

ABD Başkanı Trump, “Erdoğan Kürtleri yok ederse ben de ekonomisini yok ederim. Daha önce rahip Brunson konusunda bunu yaptım. Umarım Erdoğan mantıklı hareket eder” dedi.

Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısında.Fotoğraf: Reuters

Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısında bir gazetecinin “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kürtleri yok etmesinden kaygı duyup duymadığı” yönündeki sorusuna “Bu olursa onun ekonomisini mahvederim. Bunu daha önce bir kez Pastör Brunson ile yaptım. Umarım makul davranacaktır” yanıtını verdi.

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Trump ayrıca, Türkiye’nin harekâtının ‘Mümkün olan en insani şekilde yapılmaması’ halinde, Erdoğan’ı kast ederek “Bunu adil olmayan bir şekilde yaparsa, büyük bir ekonomik bedel ödeyecek” dedi.

‘PKK, Türkiye’nin düşmanı’

Türkiye’nin uzun süredir PKK ile mücadele ettiğini söyleyen Trump, “PKK, Türkiye’nin düşmanı” diyerek, eski Başkan Obama’nın ‘Türkiye’nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığı’ ifadesini kulandı.

“Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istediğini söylüyor” diyen Trump, “Türkler aynı bizim gibi IŞİD’lilerin serbest kalmasını istemiyor” dedi.

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Suriyeli mültecilerin durumuyla ilgili olarak da Trump, şöyle devam etti: “Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya yayılacaktı.”