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Yaramazlara biraz batar!

Trump: Erdoğan 13 Kasım’da konuğum olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı 13 Kasım’da ağırlayacağını açıkladı.

Trump, Twitter’dan şöyle yazdı: “Birçok kişi Türkiye’nin ABD’nin önemli bir ticaret ortağı olduğunu unutuveriyor. Savaş uçağımız F-35 için parça üretiyorlar. Dahası daha epey yıl hapis cezası bulunan pastör Andrew Brunson’ı ricam üzerine sağ salim iade ettiler. Ayrıca unutmayın, önemli, Türkiye NATO’nun önemli ve sıkı bir üyesi. (Erdoğan’ı kastederek) 13 Kasım’da misafirim olarak ABD’ye geliyor.

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ABD lideri şöyle devam etti: “Suriye’den ayrılma sürecinde olabiliriz ama Kürtleri yüzüstü bırakıyor değiliz ki onlar özel bir halk ve harika savaşçılar. NATO ve ticaret ortağımız Türkiye’yle ilişkilerimiz de böyle. Hep çok iyi oldu. Türkiye’nin halihazırda geniş bir Kürt nüfusu var. Ve şunu anlıyor ki sadece 50 askerimiz var orada ve onlar da çekildi, gereksiz bir savaşa girerse ekonomisi ve kırılgan para birimi için yıkıcı olur. Kürtlere mali ve silah olarak yardım ediyoruz.”

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